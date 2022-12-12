



Ученые: извержение Мауна-Лоа может скоро закончиться

Ученые понизили уровень опасности для вулкана Мауна-Лоа на Большом острове Гавайев с предупреждения до наблюдения. Исследователи заявили, что извержение вулкана может скоро закончиться.



Гавайская вулканическая обсерватория отметила, что извержение продолжается, но выход лавы и выбросы вулканического газа "значительно сократились". Об этом сообщает Associated Press.



"Текущее поведение предполагает, что извержение может скоро закончиться. Существует небольшая вероятность того, что извержение может продолжаться с очень низкой скоростью извержения", - заявили в обсерватории.