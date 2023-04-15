



Ученые добились прогресса в идентификации жертв резни в США 100-летней давности

По словам судебно-медицинских археологов, был достигнут прогресс в идентификации жертв резни в Талсе в 1921 году.



22 тела были эксгумированы с кладбища Оклон в надежде их опознать. Выявлено 19 фамилий, которые предположительно связаны с жертвами.

Хотя шесть тел, связанных с девятнадцатью именами, не были подтверждены как жертвы резни. На телах также нет признаков травм, что может помочь исследователям определить, какая часть кладбища Талсы отведена для жертв.



Идентификация тел позволит выдать свидетельства о смерти для жертв, которые увековечат память о жизни этого человека , по словам Фиби Стабблфилд, члена группы раскопок кладбища, которую цитирует phys.org.



Следователи могли бы “возможно получить схему того, как люди были похоронены на этом кладбище. Под этим я подразумеваю захоронения в январе, феврале, марте, и мы приближаемся к июню”, когда были похоронены жертвы резни, сказал Стаблфилд в интервью сайту.



“Мы можем найти большую концентрацию вероятных жертв”, - добавил он.



С 1 мая по 1 июня 1921 года белая расистская толпа напала на черную общину Талсы в Соединенных Штатах.



Толпа разрушила более 1000 домов и разграбила еще сотни. Также был разрушен бизнес-центр, известный как Black Wall Street.



Число погибших в результате этого события до сих пор вызывает споры у историков: по оценкам, было убито от 75 до 300 чернокожих людей. Одним из основных препятствий для определения точного числа жертв является то, что многие жертвы были похоронены в незарегистрированных и безымянных могилах. Ходят слухи о массовых захоронениях среди исторической общины Талсы.



Городские власти запросили ДНК у тех, кто считает, что они могут быть связаны с жертвами или имеют историческую связь с Талсой. Чиновники надеются, что образцы ДНК помогут идентифицировать останки.



Идентификация фамилий помогает “продвинуться в событии более чем вековой давности, — говорится в заявлении мэра Талсы Г.Т. Байнума. - Мы все еще находимся на начальных этапах этого процесса. Проводится гораздо больше следственной работы“.



“Мы не верим, что подобное когда-либо проводилось в американской истории“, — добавил мэр.



“В Соединенных Штатах нет ни одного генеалогического расследования такого масштаба, которое зашло бы так далеко, и тем не менее мы все еще находимся на начальных этапах этого процесса, — продолжил Байнум. - Проводится гораздо больше следственной работы, и с помощью общественности мы стремимся перейти к следующему этапу этого процесса“.



