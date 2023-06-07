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япония
07.06.2023 12:41 Алина Груднева

Учения РФ и КНР нервируют Японию

В Японии выразили "серьезную озабоченность" относительно военно-воздушных учений Китая и России вокруг страны.

Об этом сказал высокопоставленный представитель правительства Японии.

Речь идет о совместном воздушном патрулировании над Японским и Восточно-Китайским морями, которое во вторник провели Китай и Россия.

Это побудило соседние Южную Корею и Японию поднять в воздух истребители.

Более того, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил о том, что Япония зафиксировала в среду совместный полет китайских и российских бомбардировщиков.
 

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