



Учения РФ и КНР нервируют Японию

В Японии выразили "серьезную озабоченность" относительно военно-воздушных учений Китая и России вокруг страны.



Об этом сказал высокопоставленный представитель правительства Японии.



Речь идет о совместном воздушном патрулировании над Японским и Восточно-Китайским морями, которое во вторник провели Китай и Россия.



Это побудило соседние Южную Корею и Японию поднять в воздух истребители.



Более того, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил о том, что Япония зафиксировала в среду совместный полет китайских и российских бомбардировщиков.

