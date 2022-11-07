



Ученик совершил непристойные действия в отношении учительницы

В последние месяцы в округе Ха-Шарон расследуется необычный и щекотливый инцидент - ученик средних классов одной из школ в Ха Шарон совершил непристойные действия в отношении своей учительницы в стенах школы.



Учительница, удивленная происшествием, подала жалобу в один из полицейских участков в этом районе, и сразу же было начато расследование.



В последние несколько дней подробности расследования стали известны некоторым родителям в школе, и руководство прислало разъяснение по этому поводу. "Этот вопрос рассматривается как на уровне школы, так и на различных более высоких дисциплинарных уровнях. Как педагоги, мы действуем с максимальной осторожностью, обеспечивая защиту всех, кто находится в школе."