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Уборщик атаковал молодую женщину общественном туалете Иерусалима
15.02.2023 09:25 Аркадий Бочаровский

Уборщик атаковал молодую женщину общественном туалете Иерусалима

Полиция арестовала жителя Иерусалима в возрасте 20 лет по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении молодой женщины в общественном туалете в центре города. 

Согласно подозрению, около недели назад молодая женщина зашла в туалет в центре города, а когда вышла, встретила подозреваемого, который работал там и сидел в комнате для персонала. После короткого разговора он запер дверь заведения и совершил в ней сексуальные действия, несмотря на ее возражения. Полиция будет ходатайствовать о продлении срока его задержания.
 

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