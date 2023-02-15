



Уборщик атаковал молодую женщину общественном туалете Иерусалима

Полиция арестовала жителя Иерусалима в возрасте 20 лет по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении молодой женщины в общественном туалете в центре города.



Согласно подозрению, около недели назад молодая женщина зашла в туалет в центре города, а когда вышла, встретила подозреваемого, который работал там и сидел в комнате для персонала. После короткого разговора он запер дверь заведения и совершил в ней сексуальные действия, несмотря на ее возражения. Полиция будет ходатайствовать о продлении срока его задержания.

