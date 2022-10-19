



Убивший женщину водитель скутера приговорен к четырем годам тюрьмы

Водитель скутера из Гиватаим, сбивший на смерть два года назад женщину приговорен к четырем годам и двум месяцам тюрьмы.

Соответствующее решение вынес Окружной суд Тель-Авива.

25-летний водитель сбил 77-летнюю женщину-пешехода. Он ехал на скутере в Ор-Йехуда, находясь под воздействием кокаина и марихуаны.

Парень остановился на красный свет светофора, он достал телефон. Когда загорелся зеленый, он поехал вперед, не сводя глаз с экрана, и наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу пожилую женщину. Через час она скончалась от полученных травм.