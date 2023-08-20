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Убитый в Джальджулии -  21-летний солдат ЦАХАЛа
20.08.2023 19:56 Ирина Демьянова

Убитый в Джальджулии -  21-летний солдат ЦАХАЛа

В израильских СМИ опубликована информация о молодом человеке, убитом в прошлый четверг в Джальджулии.

Убитый -  Рон Соболь, 21-летний солдат из Петах-Тиквы. Соболь был похоронен сегодня на военном кладбище Сгула в своем городе. По оценкам полиции, речь идет о криминальном инциденте в рамках борьбы между преступными организациями.

Полицейское расследование показало, что Соболь и 16-летний арабский подросток приехали в Джальджулию к одному из проживающих там криминальных авторитетов, члену преступной организации семьи Харири. В рамках конфликта между преступными группировками затаившиеся неподалеку киллеры открыли огонь по Соболю.

Соболь был смертельно ранен и умер в больнице. Арабский подросток получил ранения средней тяжести. Полицейское расследование было поручено ЯМАР Центрального округа.

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