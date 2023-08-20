



Убитый в Джальджулии - 21-летний солдат ЦАХАЛа

В израильских СМИ опубликована информация о молодом человеке, убитом в прошлый четверг в Джальджулии.



Убитый - Рон Соболь, 21-летний солдат из Петах-Тиквы. Соболь был похоронен сегодня на военном кладбище Сгула в своем городе. По оценкам полиции, речь идет о криминальном инциденте в рамках борьбы между преступными организациями.



Полицейское расследование показало, что Соболь и 16-летний арабский подросток приехали в Джальджулию к одному из проживающих там криминальных авторитетов, члену преступной организации семьи Харири. В рамках конфликта между преступными группировками затаившиеся неподалеку киллеры открыли огонь по Соболю.



Соболь был смертельно ранен и умер в больнице. Арабский подросток получил ранения средней тяжести. Полицейское расследование было поручено ЯМАР Центрального округа.