



Убитый солдатом еврей был одет как мусульманина и кричал: "теракт!"

Боец элитного подразделения, который утром 14 ноября открыл стрельбу на перекрестке Раанана, был допрошен и отпущен в свое подразделение, сообщает Аруц Шева.



Боец рассказал свою версию, согласно которой к нему бежал мужчина в мусульманской одежде с ножом в руке и кричал "Теракт!". Боец крикнул ему, чтобы он остановился, но подозреваемый стоял перед ним, размахивая ножом и говоря на арабском и иврите.



Боец сделал шаг назад, передернул затвор, и тогда тот бросился на мужчину, находившемуся поблизости. Боец, опасаясь, что подозреваемый ударит его ножом, произвел в него два выстрела, и тот упал на землю.



В видеозаписях с места происшествия видно, что погибший, житель Пардес Хана в возрасте около 50 лет, был одет в ту же одежду, которую описал боец.



Полковник Ави Амирам и капитан Йосси Эльбаз, представляющие интересы солдата по поручению главного военного адвоката, заявили, что солдат действовал так, как требовалось и как диктовали особые обстоятельства ситуации, в которой он оказался. Солдат выразил соболезнования семье погибшего.