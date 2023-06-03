



Убитые солдаты не успели открыть огонь, террориста обнаружил дрон

Контрабанда наркотиков, предшествовавшая инциденту, по словам представителя ЦАХАЛа, произошла в 02:30 примерно в трех километрах от места происшествия. В рамках подготовки к пресечению операцию по контрабанде группы солдат были развернуты на одинаковом расстоянии друг от друга, включая сержанта Лию Бен-Нун и бойца, который был с ней. В 04:15 они вступили в последний контакт, и только около 09:00 на точку прибыл командир отделения, который обнаружил их застреленными - и был объявлен террористический инцидент. Солдаты не успели открыть ответный огонь по террористу.



"Мы использовали беспилотник, и обнаружили подозрительную фигуру в полутора километрах внутри израильской территории, впоследствии выяснилось, что это - террорист", - заявил представитель ЦАХАЛа. По его словам, датчики наблюдения "должны были предупредить об инфильтрации, и мы проводим расследование, чтобы понять, почему этого не произошло".



Представитель ЦАХАЛа отметил, что "в заборе есть несколько небольших и безопасных аварийных переходов, и террорист прошел через еще один из них. Мы проведем расследование, чтобы улучшить это. Некоторые из этих переходов согласованы с египтянами".



Позже, во время поисков и перестрелки с террористом, был убит сержант Охад Дахан. Он входил в состав батальона Каракаль, который искал террориста, и был застрелен в перестрелке с ним. "Бойцы и командиры подразделения стремились установить контакт, ликвидировали террориста", - сообщили ЦАХАЛ.



Израильские представители, прокомментировавшие инцидент, сказали, что главный вопрос, который сейчас обсуждается, - действовал ли египетский полицейский самостоятельно или был частью организации, такой как ИГИЛ или ХАМАС. "Это очень важно", - сказали они, предположительно потому, что может последовать реакция против террористов и организации, которая стояла за ними, если таковая была. "Есть тесные контакты с египтянами, которые прислали сообщения, что они дезавуируют его действия и дали понять, что у них нет никакой информации о его мотивах".