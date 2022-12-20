



Убитого бедуина выбросили из машины контрабандистов на границе с Египтом

Утром 20 декабря ЦАХАЛ представил первые результаты расследования попытки контрабанды на египетской границе, произошедшей шесть дней назад и во время которой был убит гражданин Израиля.



В ходе расследования выяснилось, что "в ту ночь попытки контрабанды были предприняты в двух местах в зоне безопасности по периметру границы, в районе со сложными условиями местности, где днем и ночью совершается множество попыток контрабанды.



Во время пресечения контрабанды был убит один из подозреваемых в контрабанде, которого сначала затащили в автомобиль контрабандистов и выбросили из него. Силами военных медиков подозреваемому была оказана медицинская помощь, но он был объявлен мертвым на месте. Инцидент будет расследован командиром 80-й дивизии подполковником Ициком Коэном. После смерти гражданина было начато военное расследование. По завершении расследования его результаты будут переданы в военную прокуратуру для изучения".

