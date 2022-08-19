



Убит лидер ISIS на Синае

Лидер ISIS ("Исламского государства") на Синае, который, как считается, ответственен за гибель 305 египтян в резне в мечети в 2017 году, был убит в бою с египетскими вооруженными силами.



Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные организации Sinai United Tribes.



Хамза Адель Мухаммад Аль-Замили, более известный как Абу Казем Аль-Макдиси, был убит в бою вместе с девятью другими боевиками ISIS. Еще трое были арестованы.



Как сообщается, Аль-Макдиси был родом из Газы, но не ладил с ХАМАСом. Он обвинил ХАМАС в сотрудничестве с Израилем и Египтом в борьбе с радикалами, связанными с ISIS.



