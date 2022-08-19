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Убит лидер ISIS на Синае
19.08.2022 07:21 Ольга Белозерова

Убит лидер ISIS на Синае

Лидер ISIS ("Исламского государства") на Синае, который, как считается, ответственен за гибель 305 египтян в резне в мечети в 2017 году, был убит в бою с египетскими вооруженными силами.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные организации Sinai United Tribes.

Хамза Адель Мухаммад Аль-Замили, более известный как Абу Казем Аль-Макдиси, был убит в бою вместе с девятью другими боевиками ISIS. Еще трое были арестованы.

Как сообщается, Аль-Макдиси был родом из Газы, но не ладил с ХАМАСом. Он обвинил ХАМАС в сотрудничестве с Израилем и Египтом в борьбе с радикалами, связанными с ISIS.

 

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