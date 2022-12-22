



Убит грабитель. Новые подробности инцидента со стрельбой в Яффо

Вечером 21 декабря в Яффо был застрелен 19-летний молодой человек. Вскоре после инцидента подозреваемый в стрельбе был арестован и доставлен на допрос. Между тем получивший смертельные ранения молодой человек был доставлен в больницу "Вольфсон" в критическом состоянии, но врачам пришлось констатировать его смерть. Теперь в ходе полицейского расследования появились новые подробности, которые проливают свет на обстоятельства инцидента.



Полиция говорит о том, что это было ограбление, которое осложнилось. Подозреваемый в стрельбе, охранник, проживающий в Ход Ха Шарон, договорился с жителем Яффо о продаже ему пневматического пистолета "эйрсофт", но когда он прибыл на место происшествия, ему стало ясно, что его подставили, и несколько подозреваемых попытались отобрать у него оружие. По словам подозреваемого, он почувствовал угрозу и попытался оказать сопротивление - но в конце концов достал пистолет, на который у него есть разрешение, и выстрелил. Ночью он был арестован, и сегодня полиция будет просить продлить срок его содержания под стражей.



Стрелявший молодой человек рассказал следователям, что он стрелял не с целью убийства и что напавшие на него молодые люди тоже стреляли в него. "Я пытался стрелять в воздух, но, к сожалению, кто-то пострадал", - сказал молодой человек, который работает охранником и владеет оружием на основании разрешения. "Как только я добрался до места, где чувствовал себя в безопасности, я позвонил в полицию и сообщил им о случившемся".



Охранник рассказал следствию, что "когда я приехал в Яффо в место, которое они для меня организовали, со мной заговорили молодые люди с арабским акцентом. Я сказал, что не хочу продавать вам оружие, потому что знаю, что вы с ним сделаете, оно попадет в криминал и, возможно, в другие места, и я отказываюсь от сделки". По его словам, "вдруг меня окружили другие крепкие арабы - я понял, что попал в ловушку. Я достал пистолет, который был при мне, выстрелил один раз в воздух, и они выстрелили в мою машину", - добавил он. "Я выстрелил только один раз, не больше, чтобы они перестали стрелять в меня".



Адвокат подозреваемого в стрельбе, адвокат Шир Агаронсон, сказал, что это 22-летний молодой человек, который недавно был демобилизован из элитного боевого подразделения и работает в известной охранной компании. Во всей этой истории он фактически является жертвой акта грабежа и нападения, совершенного несколькими молодыми людьми", - пояснил адвокат Ахаронсон. "Он действовал так, как действовал, из явной самообороны".







