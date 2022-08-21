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Убит двоюродный брат Тайсона Фьюри
21.08.2022 23:41 Ольга Белозерова

Убит двоюродный брат Тайсона Фьюри

Боксер Тайсон Фьюри сообщил, что был убит его двоюродный брат Рико Бертон.

Как сообщает The Guardian, Бертона зарезали. Он скончался после нападения возле бара в Большом Манчестере. Также пострадал 17-летний юноша, он в больнице с тяжелыми ранениями.

Полиция начала расследование инцидента. По подозрению в нападении был задержан 21-летний мужчина. Также был задержан еще один мужчина в возрасте 20 лет.

"Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью ножевым ранением в шею. Это становится смешным, когда идиоты носят ножи. Это нужно остановить как можно скорее. Правительство Великобритании должно вынести более суровые приговоры за преступления с применением ножа, это пандемия, и вы не знаете, насколько это плохо, пока это не один из вас", - написал Фьюри в социальных сетях. 

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