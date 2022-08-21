



Убит двоюродный брат Тайсона Фьюри

Боксер Тайсон Фьюри сообщил, что был убит его двоюродный брат Рико Бертон.



Как сообщает The Guardian, Бертона зарезали. Он скончался после нападения возле бара в Большом Манчестере. Также пострадал 17-летний юноша, он в больнице с тяжелыми ранениями.



Полиция начала расследование инцидента. По подозрению в нападении был задержан 21-летний мужчина. Также был задержан еще один мужчина в возрасте 20 лет.



"Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью ножевым ранением в шею. Это становится смешным, когда идиоты носят ножи. Это нужно остановить как можно скорее. Правительство Великобритании должно вынести более суровые приговоры за преступления с применением ножа, это пандемия, и вы не знаете, насколько это плохо, пока это не один из вас", - написал Фьюри в социальных сетях.