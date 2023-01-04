Убил жену на глазах детей: жителю Холона дали пожизненное
Окружной суд Тель-Авива приговорил Мандефро Алаза к пожизненному заключению за убийство при отягчающих обстоятельствах.
Также житель Холона должен выплатить компенсации в размере 258 тысяч шекелей.
"Суд согласился с позицией прокуратуры и определил, что это было убийство при отягчающих обстоятельствах, при этом отклонив утверждение подсудимого о том, что он страдал тяжелым психическим расстройством, помешавшим ему избежать совершения преступления", - сказано в заявлении суда.
Напомним, что Алаз убил свою супругу на глазах у двоих детей. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.