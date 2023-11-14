



Убил друга за оскорбление жены и дочери

36-летний мужчина был арестован за убийство своего друга, который якобы оскорбительно отозвался о его жене и дочери. По данным полиции, Мадеш Р. из Кенджери убил своего друга Раджкумара Г. на прошлой неделе после того, как ссора по поводу его высказываний переросла в жестокий спор.



Мадеш и Раджкумар хорошо знали друг друга. Как сообщается, 6 ноября Раджкумар оскорбительно отозвался о жене и дочери Мадеша. По данным полиции, разъяренный этим комментарием, Мадеш достал нож и ударил им Раджкумара, после чего скрылся.



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На основании жалобы брата Раджкумара полиция Кенджери на следующий день разыскала Мадеша.



Мадеш рассказал полицейским, что они с Раджкумаром раньше ссорились, но потом помирились. Однако высказывания Раджкумара так его разозлили, что он убил его, - цитирует полиция его слова.

