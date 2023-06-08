



Убил бывшую жену 16 ударами: предъявлено обвинение Моше Пери



Прокуратура Центрального округа (уголовная) представила в суд Центрального округа обвинительное заключение против 52-летнего Моше Пери из Ришон Лециона за убийство своей бывшей жены Рили Перри в день ее 55-летия в прошлом месяце.



В обвинительном заключении указано, что супруги развелись в 2018 году, а с 2021 года они жили раздельно, когда Рили жила в Ришон-Ле Ционе с их взрослым сыном. Несколько месяцев до убийства обвиняемый следил за своей бывшей женой, чтобы убедиться, что она не общается с другими мужчинами, и звонил ей даже ночью. Кроме того, он звонил с разных телефонов и проклинал погибшую. Согласно обвинительному заключению, Пери также подключился к камерам наблюдения здания, где жила его бывшая жена, без ее ведома, чтобы иметь возможность следить за ней.



В обвинительном заключении также говорится, что в мае прошлого года он получил ключ от квартиры покойной без ее согласия и неизвестным образом. 12 числа месяца, в день рождения Пери, обвиняемый рано утром решил убить ее, в том числе потому, что подозревал, что у нее были отношения с другими мужчинами, и считал, что она мешает ему встречаться с внуками и детьми. После этого он приехал к ее квартире, вошел в нее с помощью имевшегося у него ключа и оставил дверь открытой, оставив ключ внутри. В это время покойная уже проснулась, а их сын спал в своей комнате.



После этого обвиняемый подошел к своей бывшей жене, держа в руках отвертку, которой он заранее вооружился, и нанес ей 16 ударов во все части тела. Женщина стала кричать, вышла на балкон квартиры и кричала: "Помогите, он меня убивает!", а когда она вернулась в дом, обвиняемый повалил ее на пол кухни и стал душить. В этот момент проснулся их сын, увидел, что отец душит его мать, пнул его и прижал к земле, чтобы помешать ему осуществить свой план, при этом кричал, чтобы мать вызвала полицию.





Пока сын держал его, обвиняемый кричал своей бывшей жене, что "вот что происходит, они не дают мне видеться с внуками". Погибшая встала, вышла из квартиры, а через несколько метров рухнула в коридоре лестничной площадки, ведущей к ней. Их сын подбежал к ней и начал делать ей искусственное дыхание, а в это время отец убрал отвертку, бросил ее под диван в гостиной, достал из двери свой ключ, бросил его рядом с остальными и стоял и смотрел, как сын делает искусственное дыхание.



Из сообщений сыновей обвиняемого и погибшей стало ясно, что у отца был ключ от квартиры его бывшей жены, без ее ведома и согласия. Один из сыновей показал, что отец признался ему примерно за два месяца до убийства, что у него есть ключ от квартиры. Второй сын рассказал, что когда он проснулся от криков матери, то увидел, что дверь квартиры широко открыта, а снаружи в замке торчит ключ. Дети обоих отрицают, что связка принадлежит им или их матери.Четверо соседей из нескольких домов, прилегающих к квартире погибшей, дали показания, что слышали ее крики "Помогите, он убивает меня". Некоторые из соседей даже позвонили на горячую линию полиции в режиме реального времени и сообщили об услышанном.



















