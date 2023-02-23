



Убийство жителя Цфата из-за денежного долга: предъявлено обвинение

Прокуратура предъявила обвинение 29-летнему подозреваемому в убийстве 31-летнего жителя Цфата Уди Стерна.



Напомним, что мужчина был забит до смерти во время драки, завязавшейся из-за долга покойного в размере 250 шекелей.



Согласно обвинительному заключению, 29-летний Билал Сара ударил Стерна по голове, после чего скрылся с места происшествия.



После драки потерпевший вернулся к себе домой, где через какое-то время скончался от полученного удара по голове. Обвиняемого арестовали после 12-дневного розыска. Он прятался в овчарне в районе деревни Рама.