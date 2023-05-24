



Убийство жителя Акко в Дубае: Израиль уведомлен о случившемся

Министерство иностранных дел подтверждает информацию о том, что 30-летний житель Акко был зарезан в Дубае.



По данным МИД, этот вопрос проверяется, а обстоятельства происшествия расследуется местными властями. Родственники жертвы уведомлены об убийстве.



Как сообщалось ранее, 32-летний житель Акко Гасан Шасамия был убит на парковке молла в Дубае.



По версии следствия, преступники-конкуренты устроили засаду на парковке в одном из районов города, зарезали его и скрылись. Полиция Дубая ведет охоту на убийц.



