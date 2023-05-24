Убийство жителя Акко в Дубае: Израиль уведомлен о случившемся
Министерство иностранных дел подтверждает информацию о том, что 30-летний житель Акко был зарезан в Дубае.
По данным МИД, этот вопрос проверяется, а обстоятельства происшествия расследуется местными властями. Родственники жертвы уведомлены об убийстве.
Как сообщалось ранее, 32-летний житель Акко Гасан Шасамия был убит на парковке молла в Дубае.
По версии следствия, преступники-конкуренты устроили засаду на парковке в одном из районов города, зарезали его и скрылись. Полиция Дубая ведет охоту на убийц.
משרד החוץ מאשר: ישראלי כבן 30 נרצח בדקירות בדובאיhttps://t.co/kgZsUTZm5Q@AAWALDMAN pic.twitter.com/po9HG5VnaV— החדשות - N12 (@N12News) May 24, 2023