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Убийство жителя Акко в Дубае: Израиль уведомлен о случившемся
24.05.2023 21:10 Алина Груднева

Убийство жителя Акко в Дубае: Израиль уведомлен о случившемся

Министерство иностранных дел подтверждает информацию о том, что 30-летний житель Акко был зарезан в Дубае.

По данным МИД, этот вопрос проверяется, а обстоятельства происшествия расследуется местными властями. Родственники жертвы уведомлены об убийстве.

Как сообщалось ранее, 32-летний житель Акко Гасан Шасамия был убит на парковке молла в Дубае.

По версии следствия, преступники-конкуренты устроили засаду на парковке в одном из районов города, зарезали его и скрылись. Полиция Дубая ведет охоту на убийц.

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