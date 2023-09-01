



Убийство женщины в Хайфе: среди задержанных ее сыновья

Полиция задержала четырех подозреваемых в убийстве 40-летней Нур Райан в Хайфе.



Среди них оказались двое ее сыновей в возрасте 18 и 20 лет, которые были схвачены при попытке бегства на территорию Палестинской автономии.



Подозреваемые предстанут перед окружным судом Хайфы, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.



У жертвы остались семеро детей. В последнее время после развода с первым мужем она жила со своей 16-летней дочерью в Хайфе. На момент убийства девушки в квартире не было. В прошлом женщина подвергалась домашнему насилию.

