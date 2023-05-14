



Убийство женщины экс-супругом в Ришон Ле-Ционе. Подробности



После ареста Моше Перри, подозреваемого в убийстве своей 55-летней бывшей жены Райли, ее родственники рассказали порталу Walla! о том, что произошло.



Райли Перри, 55 лет, - женщина, которая была убита своим бывшим мужем в Ришон Ле Ционе. Подозреваемый, Моше Перри, признался в некоторых деталях этого поступка во время полицейского расследования.



"Она была благородной женщиной, очень умной. Великая душа, которая делала все для своих детей и всеобщего спокойствия", - сказал ее родственник. "Два года назад в браке с ним начались проблемы. Безумная ревность, проверка ее телефона, шпионил в ее Facebook. Потом они развелись. Но, как говорится, разница между любовью и одержимостью невелика".



В пятницу полиция и команда MADA обнаружили Райли в квартире со следами ножевых ранений. Все, что им оставалось сделать, это установить ее смерть. "На прошлой неделе он пришел утром, открыл дверь и зарезал ее", - сказал родственник. Их общий сын, 23 лет, в это время находился в комнате. "Когда он услышал крики и вышел из своей комнаты, он обезоружил отца и повалил его на пол, но она уже лежала на полу в крови". Сын был медиком боевых частях, и он пытался реанимировать ее".



В тот день она должна была праздновать свой день рождения с друзьями. Они поздравили ее рано утром и не поняли, почему она не ответила. "Ее отец приносил ей газету каждую пятницу утром. Он приехал и вдруг увидел много машин скорой помощи, крики "он убил ее", и понял, что это его дочь", - рассказал другой родственник. "Семья потеряла и отца, и мать. Она была уничтожена в одно мгновение".

