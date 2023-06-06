



Убийство замгубернатора афганской провинции: кто взял ответственность

Во вторник, 6 июля, в афганской провинции Бадахшан подорвался на автомобиле заместитель губернатора.



По данным Arab News, сам Ниссар Ахмад Ахмади и его водитель погибли.



Еще шесть человек получили ранения. Позже террористическая организация ISIS взяла на себя ответственность за нападение.



"Боевикам "Исламского государства" удалось взорвать заминированный автомобиль рядом с автомобилем заместителя губернатора в городе Файзабад", — сказано в заявлении.