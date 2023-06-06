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игил
06.06.2023 21:51 Алина Груднева

Убийство замгубернатора афганской провинции: кто взял ответственность

Во вторник, 6 июля, в афганской провинции Бадахшан подорвался на автомобиле заместитель губернатора.

По данным Arab News, сам Ниссар Ахмад Ахмади и его водитель погибли.

Еще шесть человек получили ранения. Позже террористическая организация ISIS взяла на себя ответственность за нападение.

"Боевикам "Исламского государства" удалось взорвать заминированный автомобиль рядом с автомобилем заместителя губернатора в городе Файзабад", — сказано в заявлении.

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