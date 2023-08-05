Убийство в Шуафат: подозреваемый арестован
Полиция арестовала подозреваемого в ночном убийстве в лагере беженцев Шуафат местного жителя, который также был доставлен в больницу с ранениями.
Сотрудники полиции начали расследование для выяснения обстоятельств дела и установили место происшествия. По подозрению, там произошла ожесточенная драка между несколькими членами семьи.
Подозреваемый был арестован сегодня утром. По окончании субботы полиция подаст прошение о продлении срока задержания молодого человека.
По данным ассоциации "Инициативы Авраама", в 2023 году при обстоятельствах, связанных с насилием и преступностью, было убито около 140 арабов, из них 131 гражданин Израиля и 9 резидентов. Более 120 из них были застрелены, 75 жертв были моложе 30 лет.
За аналогичный период прошлого года было убито 66 человек.