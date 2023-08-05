Новости » Происшествия
Убийство в Шуафат: подозреваемый арестован
05.08.2023 11:40 Евгения Маркова

Убийство в Шуафат: подозреваемый арестован

Полиция арестовала подозреваемого в ночном убийстве в лагере беженцев Шуафат местного жителя, который также был доставлен в больницу с ранениями.

Сотрудники полиции начали расследование для выяснения обстоятельств дела и установили место происшествия. По подозрению, там произошла ожесточенная драка между несколькими членами семьи.

Подозреваемый был арестован сегодня утром. По окончании субботы полиция подаст прошение о продлении срока задержания молодого человека.

По данным ассоциации "Инициативы Авраама", в 2023 году при обстоятельствах, связанных с насилием и преступностью, было убито около 140 арабов, из них 131 гражданин Израиля и 9 резидентов. Более 120 из них были застрелены, 75 жертв были моложе 30 лет. 

За аналогичный период прошлого года было убито 66 человек.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы