



Убийство в Шфарам: драку в больнице засняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена драка в больнице "Рамбам", которую устроили родственники убитого накануне в Шфарам 19-летнего молодого человека.



Они ворвались в больницу "Рамбам" и устроили там драку с охранниками медицинского учреждения.



Как сообщалось ранее, в результате потасовки, двоих родственников погибшего арестовали.



"Охранники были последней линией защиты. Они ворвались в травмпункт, где лечили других пациентов, которые находились в тяжелом состоянии", — сказал в комментарии "Кан" начальник службы безопасности больницы Бенни Келлер.

