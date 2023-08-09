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Убийство в Шфарам: драку в больнице засняли на видео
09.08.2023 18:09 Алина Груднева

Убийство в Шфарам: драку в больнице засняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена драка в больнице "Рамбам", которую устроили родственники убитого накануне в Шфарам 19-летнего молодого человека.

Они ворвались в больницу "Рамбам" и устроили там драку с охранниками медицинского учреждения.

Как сообщалось ранее, в результате потасовки, двоих родственников погибшего арестовали.

"Охранники были последней линией защиты. Они ворвались в травмпункт, где лечили других пациентов, которые находились в тяжелом состоянии", — сказал в комментарии "Кан" начальник службы безопасности больницы Бенни Келлер.
 

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