Убийство в Шфарам: драку в больнице засняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлена драка в больнице "Рамбам", которую устроили родственники убитого накануне в Шфарам 19-летнего молодого человека.
Они ворвались в больницу "Рамбам" и устроили там драку с охранниками медицинского учреждения.
Как сообщалось ранее, в результате потасовки, двоих родственников погибшего арестовали.
"Охранники были последней линией защиты. Они ворвались в травмпункт, где лечили других пациентов, которые находились в тяжелом состоянии", — сказал в комментарии "Кан" начальник службы безопасности больницы Бенни Келлер.
אלימות קשה בבית החולים רמב"ם: קרוביו של אייהם סלאח, שנורה אתמול למוות בשפרעם, מתעמתים עם אנשי אבטחה בביה"ח. מנהל מחלקת הביטחון של רמב"ם: "המאבטחים היו הקו האחרון לפני פריצה לחדר בו מלבד ההרוג, היו מטופלים נוספים במצב קשה" | תיעוד@CBeyar (צילום: ביה"ח רמב"ם) pic.twitter.com/Lpzau0vrkO— כאן חדשות (@kann_news) August 9, 2023