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Убийство в Реховоте: Продлен срок содержания под стражей подозреваемого
16.04.2023 16:25 Ирина Демьянова

Убийство в Реховоте: Продлен срок содержания под стражей подозреваемого

Арест 88-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве жены в Реховоте, продлили до следующего воскресенья.

Судья постановил, что его переведут в психиатрическую больницу, и не разрешил публиковать его имя. 

Адвокаты, которые представляют подозреваемого, заявили, что "это ужасная семейная трагедия. Пожилой, переживший Холокост страдает от серьезных медицинских проблем, в том числе деменции, тяжелых нарушений зрения и слуха. Oн не получает необходимого ему медицинского и психологического лечения".

 

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