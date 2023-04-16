



Убийство в Реховоте: Продлен срок содержания под стражей подозреваемого

Арест 88-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве жены в Реховоте, продлили до следующего воскресенья.



Судья постановил, что его переведут в психиатрическую больницу, и не разрешил публиковать его имя.



Адвокаты, которые представляют подозреваемого, заявили, что "это ужасная семейная трагедия. Пожилой, переживший Холокост страдает от серьезных медицинских проблем, в том числе деменции, тяжелых нарушений зрения и слуха. Oн не получает необходимого ему медицинского и психологического лечения".



