



Убийство в Нацерете: названа причина происшествия

В субботу в Нацерете в результате перестрелки, которая, как сообщается, была связана с кровавой враждой между местными преступными кланами, был убит один человек, а второй серьезно ранен.



Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, где констатировали смерть. Другому пострадавшему в стрельбе была сделана операция.



СМИ сообщали о разном возрасте жертв: некоторые сообщали, что погибшим было около 50 лет, а другим - 20. Непонятно, чем объясняются расхождения.



Полиция начала расследование и разыскивает подозреваемых. Силовики заявили, что офицеры проверяют, была ли найденная в этом районе подожженная машина связана со стрельбой, которую они описали как часть “продолжающегося конфликта между преступниками”.



В сообщениях указывалось, что инцидент был связан с боевыми действиями между организациями Харири и Бакри, в результате которых за последние два года погибло более двух десятков человек, в том числе пятеро были убиты на прошлой неделе в результате массовой стрельбы недалеко от Нацерета.



По данным мониторинговой группы по борьбе с насилием “Инициативы Авраама”, с начала года по меньшей мере 103 араба были убиты, что является значительным скачком по сравнению с 44 убийствами на данный момент в 2022 году.



