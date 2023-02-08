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Убийство в Лоде: разрешено к публикации имя женщины
08.02.2023 13:11 Алина Груднева

Убийство в Лоде: разрешено к публикации имя женщины

В среду, 8 февраля, было разрешено к публикации имя женщины, убитой в Лоде.

Ею оказалась 33-летняя Лидар Суиса.

По подозрению в убийстве сегодня был задержан ее сосед, 40-летний мужчина. По словам родственников жертвы, подозреваемый неоднократно беспокоил женщину. Неделю назад она даже подала на него жалобу в полицию.
 

Напомним, что бездыханное тело Суисы нашли в коридоре возле ее квартиры сегодня утром. Начато расследование по подозрению в убийстве.

По окончании следствия и в соответствии с его результатами подозреваемый будет доставлен на слушание по ходатайству о продлении срока содержания под стражей.
 

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