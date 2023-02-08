



Убийство в Лоде: разрешено к публикации имя женщины

В среду, 8 февраля, было разрешено к публикации имя женщины, убитой в Лоде.



Ею оказалась 33-летняя Лидар Суиса.



По подозрению в убийстве сегодня был задержан ее сосед, 40-летний мужчина. По словам родственников жертвы, подозреваемый неоднократно беспокоил женщину. Неделю назад она даже подала на него жалобу в полицию.



אלי, אביה של הנרצחת בלוד לידר סוויסה: "היא הייתה ילדה נדירה. המלאך שלי הלך. הוא היה מנתק את החשמל, סוגר את המים, דופק על הדלת ובורח. יש הרבה תלונות עליו מהשכנים. אבל לא חשבנו על משהו כזה בכלל" >>> https://t.co/M6gY5WibYH@hadasgrinberg pic.twitter.com/RS3W8OQqer — כאן חדשות (@kann_news) February 8, 2023