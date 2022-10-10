



Убийство в Лакии: полиция арестовала 25-летнего подозреваемого

В воскресенье около 21:00 Зейнаб Алсана, жительница поселка Лакия, 1962 г.р., была доставлена ​​с тяжелым огнестрельным ранением в больницу Сорока, где вскоре врачи констатировали ее смерть.



Полиция начала расследование убийства, в ходе которого по подозрению в причастности к инциденту был задержан подозреваемый – 25-летний житель Лакии.



Предварительное расследование показывает, что она, по-видимому, была случайно застрелена во время покушения на ее сына из-за "кровной мести" на фоне старого конфликта.