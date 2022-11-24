



Убийство в Холоне. Рассказ вдовы репатрианта

Лена Волкова, чей муж Юрий был убит на ее глазах вчера в Холоне после того, как сделал замечание водителю скутера, рассказала о произошедшем.



Она сказала: "Мы перешли дорогу и сказали ему, что он проехал на красный свет, а нам был зеленый. Я посмотрела и увидела, что что-то не так, я сказала, что я его сфотографирую, чтобы отправить снимок в полицию. Это и стало причиной того, что он убил Юрия".



Водитель скутера ударил Волкова ножом, смертельно ранив его. Его доставили в городскую больницу "Вольфсон" в реанимацию, но там врачи констатировали смерть. Полиция начала поиски убийцы, но пока не установила личность подозреваемого.

