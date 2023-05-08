



Убийство в Ган-Нер: Денис Мокин думал, что араб вооружен

Подозреваемый в убийстве 19-летнего Дияра Омри на въезде в Ган-Нер, Денис Мокин, вчера, 6 мая, предстал перед судом, и срок его содержания под стражей был продлен на 8 дней.



Кроме убийства, он подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии - это произошло после того, как у него был взят тест после инцидента.



Как стало известно журналистам, в ходе следствия Мокин утверждал, что выстрелил в молодого человека, опасаясь, что тот вооружен и собирается причинить ему вред. "Я подумал, что у него что-то в руке, я испугался за свою жизнь и выстрелил в него", - сказал Мокин следователям.