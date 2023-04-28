



Убийство в больничной палате в Хайфе: задержана подозреваемая женщина

В четверг 97-летний мужчина был найден бездыханным в палате больницы Рамбам в Хайфе, куда он ранее был госпитализирован. Полиция арестовала 33-летинюю женщину, ранее ухаживавшую за его женой, по подозрению в причастности к его смерти.



Женщина навещала жертву незадолго до его смерти. Полиция подозревает, что она отключила один из аппаратов жизнеобеспечения, к которому он был подключен, и таким образом фактически убила его.



Подозреваемая — жительница Хайфы, которая работала в доме семьи жертвы и ранее ухаживала за его женой. Сегодня утром подозреваемая будет доставлена ​​в магистратский суд Хайфы для слушания дела о продлении ее содержания под стражей.

