



Убийство в Ашдоде: подозреваемых схватили спустя несколько месяцев

В четверг, 1 июня, стало известно о задержании троих подозреваемых в убийстве мужчины в Ашдоде, которое было совершено в феврале.



В частности, ими оказались трое молодых людей.



Двоим подозреваемым около 20 лет, а третий оказался несовершеннолетним - 17 лет.



Речь идет об убийстве 37-летнего жителя Лода Омара Шаабана, которое, по версии следствия, было совершено на почве конфликта между преступными кланами.



Сегодня суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей до понедельника.

