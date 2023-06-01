Новости » Происшествия
Убийство в Ашдоде: подозреваемых схватили спустя несколько месяцев
01.06.2023 12:39 Алина Груднева

Убийство в Ашдоде: подозреваемых схватили спустя несколько месяцев

В четверг, 1 июня, стало известно о задержании троих подозреваемых в убийстве мужчины в Ашдоде, которое было совершено в феврале.

В частности, ими оказались трое молодых людей.

Двоим подозреваемым около 20 лет, а третий оказался несовершеннолетним - 17 лет.

Речь идет об убийстве 37-летнего жителя Лода Омара Шаабана, которое, по версии следствия, было совершено на почве конфликта между преступными кланами.

Сегодня суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей до понедельника.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы