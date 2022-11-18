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Убийство Синдзо Абэ: обвиняемый останется под стражей до февраля
18.11.2022 02:30 Ольга Белозерова

Убийство Синдзо Абэ: обвиняемый останется под стражей до февраля

Прокуратура заявила, что суд продлил срок содержания под стражей человека, обвиняемого в смертельном убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Это необходимо для проверки его психического здоровья.

Как сообщает Kyodo, 42-летний Тецуя Ямагами будет находиться под стражей до 6 февраля вместо 29 ноября, как было первоначально запланировано.

Ямагами находится под следствием по делу об убийстве после того, как Абэ был застрелен во время выступления с предвыборной речью. Стрелок был арестован на месте. 

В соответствии с Уголовным кодексом Японии лица с ограниченной дееспособностью подлежат более мягкому наказанию, в то время как любой, чьи действия были вызваны безумием, не может быть наказан. В настоящее время проводится дообвинительная психиатрическая экспертиза.

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