



Убийство семьи израильтян в Британии: водителю предъявлены обвинения

Власти Великобритании предъявили мужчине обвинение в убийстве двух израильтян и ранении еще троих человек.

Об этом в субботу, 13 августа, сообщила местная полиция Кента.

Водитель Нитеш Биссендери был арестован вскоре после аварии в городе Рамсгейт, в которой погибли 78-летний Йорам Хиршфельд и его 40-летняя дочь Нога Хиршфельд. Шестилетняя дочь израильтянки получила тяжелые травмы, а муж и восьмилетний сын получили легкие травмы.

Всю семью автомобиль сбил на парковке. За рулем находился Биссендери. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в причинении смерти в результате опасного вождения, по двум пунктам в причинении серьезных травм в результате опасного вождения и в нападении с причинением реальных телесных повреждений.

Также он обвинен в том, чтон не остановился на месте аварии, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и не предоставил образец для анализа. Мужчина заключен под стражу.

В связи с происшествием были задержаны еще двое подозреваемых: 58-летний мужчина и 55-летняя женщина. Их освободили под залог. Они подозреваются в оказании помощи Биссендери и в хранении с намерением продажи наркотиков класса А.