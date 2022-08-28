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Убийство репатриантки: подозреваемый знал всю семью
28.08.2022 07:23 Аркадий Бочаровский

Убийство репатриантки: подозреваемый знал всю семью


В израильской прессе опубликованы подробности расследования убийства в районе Реховота 25 августа.

Убитая - 27-летняя репатриантка из Ришон Ле Циона Елена Гринберг. Подозреваемый в убийстве - Джейсон Блейз из Бат-Яма.

Блейз госпитализирован в больнице Асаф ха Рофе после того, как пытался покончить с собой, выпив кучу каких-то таблеток.

В день убийства Гринберг и Джейз должны были приехать вместе к сестре Гринберг, Наде Аминовой.

Аминова говорит, что Джейз три года ухаживал за сестрой. Она говорит: "Он хотел романтических отношений, а она - нет. Он - большой человек. Он знал всю нашу семью. Он жил с нами”.

В дороге Гринберг написала сестре что Джейзу нехорошо, и что он “совсем плох”, что они остановились на обочине в районе Реховота. Это было ее последним сообщением.

Газета Маарив сообщает, что полиция нашла орудие убийства, и примерно знает, где оно произошло.

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