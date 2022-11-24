



Убийство репатрианта в Холоне: как задерживали подозреваемого

Полиция объявила о задержании мужчины, подозреваемого в том, что он зарезал другого мужчину во время инцидента на дороге в Холоне.



Напомним, что прошлой ночью в Холоне был зарезан 52-летний репатриант Юрий Волков, который вступил в перепалку с мотоциклистом.



"Мы переходили дорогу. У нас был зеленый свет, а у него [водителя] - красный. Мы сказали ему, что это нехорошо, что он делает что-то не так… вот почему он его убил", - рассказала жена погибшего.



В полиции рассказали, что после "оперативной работы" задержали 22-летнего мужчину, также жителя Холона.



При этом, задержание было проблемным. Когда полицейские прибыли в дом подозреваемого, он натравил на них "собаку опасной породы", которая укусила двух полицейских. Правоохранители получили травмы от легкой до средней степени тяжести, их госпитализировали.



Полицейские открыли огонь по собаке и нейтрализовали ее.



"В результате выстрелов женщина на месте происшествия получила царапину на ноге", - заявили в полиции. Женщина, которая находилась в доме с подозреваемым, получила легкие ранения.



По информации Jerusalem Post, арестованный - местный преступник, который был известен полиции.