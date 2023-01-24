



Убийство подрядчика в Ришон-ле-Ционе: полиция установила мотив

Полиция объявила о завершении расследования обстоятельств убийства подрядчика Ниссима Ассияга, которое произошло в Ришон-ле-Ционе.



По версии следствия, преступление было совершено на почве финансового конфликта. Об этом сообщает Ynet.



Установлено, что Ниссим Ассияг занял деньги у своего зятя, который получил их от криминальных элементов. Позже кредитор потребовал возвращения средств. Не получив сумму, он убил Ассияга.



Полиция заявляет, что на кадрах видеозаписи, сделанной на месте преступления, познать убийцу невозможно, но у правоохранителей есть "веские косвенные улики" против подозреваемого.