



Убийство подростка в Рахате: двое задержанных

В субботу, 15 апреля, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Рахате.



Подросток Мухаммад Абу Хуаш был застрелен во время драки.



"Есть опасение, что возможны поджоги, беспорядки и столкновения. Я попросил у полицейского командования на месте происшествия оставить, насколько это возможно, несколько подразделений, потому что у этих семей, которым угрожает опасности, нет адреса, к кому обращаться. Чувство безопасности должно быть у людей все время, будь то патрули или присутствие полицейских отрядов", - сказал мэр Рахата Ата Абу Медиджам.

