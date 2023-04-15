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Убийство подростка в Рахате: двое задержанных
15.04.2023 15:38 Алина Груднева

Убийство подростка в Рахате: двое задержанных

В субботу, 15 апреля, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Рахате.

Подросток Мухаммад Абу Хуаш был застрелен во время драки.

"Есть опасение, что возможны поджоги, беспорядки и столкновения. Я попросил у полицейского командования на месте происшествия оставить, насколько это возможно, несколько подразделений, потому что у этих семей, которым угрожает опасности, нет адреса, к кому обращаться. Чувство безопасности должно быть у людей все время, будь то патрули или присутствие полицейских отрядов", - сказал мэр Рахата Ата Абу Медиджам.
 

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