



Убийство подростка в Кирьят-Шмона: задержан полицейский

По подозрению в срыве судебного процесса по делу об убийстве 18-летнего подростка в Кирьят-Шмона задержан сотрудник полиции.

По данным израильских СМИ, его на этой неделе задержал департамент полицейских расследований для допроса.

Сотрудника полиции подозреваются в срыве расследования.

Предполагается, что он связан с задержанным по делу об убийстве главным подозреваемым.

Допрошенным оказался патрульный, который первым прибыл на место происшествия еще до убийства. Ему позвонили знакомые, когда произошла драка. Когда он прибыл на место происшествия, на него напала группа мальчиков, с которым проводила время одна из его дочерей.

Он не составил отчет должным образом и попросил обе группы разойтись.

Во второй драке, в которой был убит мальчик, подозреваемый оказался партнером его родственника. Именно на этом и сосредоточилось полицейское расследование.