



Убийство подростка в Кирьят-Шмона: предъявлено обвинение

В понедельник, 21 ноября, было предъявлено обвинение 21-летнему Лиаду Эдри в убийстве 18-летнего Йоэля Лхангала в прошлом месяце в Кирьят-Шмона.

Согласно обвинительному заключению, 6 октября Лхангхал отправился со своей девушкой к другу-репатрианту из Индии на вечеринку по случаю дня рождения.

В результате вспыхнула драка, в которой участвовало более 20 мальчиков-подростков. По версии следствия, Эдри принес с собой нож. Он ударил подростка в живот.

Лхангала доставили в медицинский центр Зив в Цфате, где он скончался.

В обвинительном заключении сказано, что Эдри пытался убедить подростка, участвовавшего в нападении, спрятать нож, которым был убит мальчик. Документ подан прокуратурой в суд Нацерета.

חמישי בערב קרית שמונה, לאחר מסיבת יום הולדת התפתחה קטטה המונית בה יואל להנגהל ,בחור בן 18 עולה חדש מהודו נרצח בדקירות סכין, אגרופים ובעיטות, במהלך הלילה עבר ניתוח שלאחריו נאלצו לקבוע את מותו



החשוד ברצח תקשיבו טוב: נער בן 15 ! pic.twitter.com/IEzWCit7Mx — דוד אבוקסיס (@david_abekasis) October 7, 2022

В работе (юа 14:44) Источника Ликуда: новые выборы - не вариант