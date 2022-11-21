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Убийство подростка в Кирьят-Шмона: предъявлено обвинение
21.11.2022 12:50 Алина Груднева

Убийство подростка в Кирьят-Шмона: предъявлено обвинение

В понедельник, 21 ноября, было предъявлено обвинение 21-летнему Лиаду Эдри в убийстве 18-летнего Йоэля Лхангала в прошлом месяце в Кирьят-Шмона.

 
Согласно обвинительному заключению, 6 октября Лхангхал отправился со своей девушкой к другу-репатрианту из Индии на вечеринку по случаю дня рождения.
 
В результате вспыхнула драка, в которой участвовало более 20 мальчиков-подростков. По версии следствия, Эдри принес с собой нож. Он ударил подростка в живот. 
 
Лхангала доставили в медицинский центр Зив в Цфате, где он скончался.
 
В обвинительном заключении сказано, что Эдри пытался убедить подростка, участвовавшего в нападении, спрятать нож, которым был убит мальчик. Документ подан прокуратурой в суд Нацерета.
 
В работе (юа 14:44) Источника Ликуда: новые выборы - не вариант

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