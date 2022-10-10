



Убийство на юге Израиля: женщину расстреляли в автомобиле

В ночь на 10 октября 60-летняя Зейнав Альсана из Лакии была убита несколькими выстрелами с близкого расстояния неподалеку от своего дома.



Согласно данным первоначального расследования, женщина была убита по ошибке. Целью нападавших был ее сын, а мотивом убийства - старый конфликт враждующих семейств на почве кровной мести.



Сообщается, что убитая передвигалась на автомобиле со своим сыном, когда по транспортному средству открыли огонь.



Зейнав Альсана в критическом состоянии была доставлена в больницу "Сорока", где скончалась, не приходя в сознание.