



Убийство мужчины в Лоде: подробности

Появились первые подробности об убийстве мужчины в возрасте около 30 лет в городе Лод.



Офицеры полицейского участка Лода обыскивают территорию и собирают улики, которые помогут найти подозреваемых, сообщает "Аруц Шева".



Медики MDA, прибывшие на место инцидента, заявили: "Джентльмен был найден лежащим на дороге без сознания с проникающими ранениями. Мы провели медицинский осмотр, но он не подавал признаков жизни, и нам пришлось констатировать его смерть".



Источники, связанные с расследованием, подчеркивают, что инцидент имел криминальную подоплеку и, по-видимому, был связан с конфликтом между арабскими семьями в городе.