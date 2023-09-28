



Убийство мужчины в Хайфе: арестованы девять подозреваемых

В четверг, 28 сентября, полиция задержала девятерых подозреваемых в убийстве 50-летнего мужчины в Хайфе.



Их задержали в Умм эль-Фахме.



Подозреваемые в возрасте от 19 лет до 41 года являются жителями Хайфы, Умм эль-Фахма и Джальджулии. Окружной суд Хайфы продлил срок их содержания под стражей на восемь дней. Расследование продолжается.



Напомним, накануне в Хайфе средь бела люди в масках заблокировали джип и открыли по нему огонь. Мужчина погиб на месте.