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Убийство мужчины в Хайфе: арестованы девять подозреваемых
28.09.2023 20:23 Алина Груднева

Убийство мужчины в Хайфе: арестованы девять подозреваемых

В четверг, 28 сентября, полиция задержала девятерых подозреваемых в убийстве 50-летнего мужчины в Хайфе.

Их задержали в Умм эль-Фахме.

Подозреваемые в возрасте от 19 лет до 41 года являются жителями Хайфы, Умм эль-Фахма и Джальджулии. Окружной суд Хайфы продлил срок их содержания под стражей на восемь дней. Расследование продолжается.

Напомним, накануне в Хайфе средь бела люди в масках заблокировали джип и открыли по нему огонь. Мужчина погиб на месте.

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