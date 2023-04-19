



Убийство Марии Таль: отклонена апелляция мужа-душегуба

БАГАЦ отклонил апелляцию Максима Таля, осужденного за убийство собственной жены Марии в Кирьят-Бялик в 2019 году.



Муж-душегуб пытался опротестовать решение окружного суда Хайфы, который признал его виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, приговорив к пожизненному и обязав выплатить семье покойной компенсацию в размере 258 тысяч шекелей.



Марию жестоко убили в октябре 2019 года. Тело зарезанной Марии Таль было обнаружено в ее квартире в Кирьят-Бялик.



Согласно тексту обвинительного заключения, обвиняемый зарезал жену после ссоры из-за ее намерения от него уйти.