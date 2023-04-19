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Убийство Марии Таль: отклонена апелляция мужа-душегуба
19.04.2023 18:23 Алина Груднева

Убийство Марии Таль: отклонена апелляция мужа-душегуба

БАГАЦ отклонил апелляцию Максима Таля, осужденного за убийство собственной жены Марии в Кирьят-Бялик в 2019 году.

Муж-душегуб пытался опротестовать решение окружного суда Хайфы, который признал его виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, приговорив к пожизненному и обязав выплатить семье покойной компенсацию в размере 258 тысяч шекелей.

Марию жестоко убили в октябре 2019 года. Тело зарезанной Марии Таль было обнаружено в ее квартире в Кирьят-Бялик.

Согласно тексту обвинительного заключения, обвиняемый зарезал жену после ссоры из-за ее намерения от него уйти.

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