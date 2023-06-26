



Убийство командира ХАМАСа потрясла Газу

Военный командир ХАМАСа, Иман Мансур, в прошлый четверг, 22 июня, ехал по Газе на своей машине. Это была его последняя поездка, из которой он не вернулся живым.



Мансур был убит в Джабалии. Вскоре после этого было опубликовано видео с автомобилем Мансура, залитым кровью. Мансур был заместителем командира северного крыла Бригад аль-Касам. Его машина была расстреляна в упор.



Есть подозрение, что тот, кто убил командира, - его племянник Ид Мансур, также боевик в военном крыле ХАМАСа. На фоне ликвидации, силы безопасности ХАМАСа и полицейские ворвались в дом, где спрятался стрелок, но обнаружили его мертвым.



В минувшие выходные на севере Хамаса состоялись массовые похороны Мансура и его 31-летнего сына, убитого вместе с ним.



Дело, однако, не закончились похоронами. Вчера вечером в Газе прошла церемония в память о командире ХАМАСа, и был организован митинг в его честь.



"Жизнь Аймана Мансура была наполнена актами джихада и героическим сопротивлением против Израиля", - сказал один из командиров военного крыла ХАМАСа. "Он присутствовал во всех боях, которые велись в ходе интенсивного сопротивления против израильского врага", - добавил он. Среди “знаменитостей”, пришедших к семье Мансура, был и лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар.



Источники в Газе сообщили, что конфликт между Мансуром и племянником начался не вчера и продолжался длительное время. Ид Мансур был недавно арестован по подозрению в том, что он "сотрудничает с Израилем". Хотя его уже освободили, в Джабалии за ним закрепилось прозвище “коллаборационист”, и убийство произошло в качестве мести. Именно дядя - командир ХАМАСа был наводчиком при аресте племянника.