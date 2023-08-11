



Убийство кандидата в президенты в Эквадоре: задержаны 6 подозреваемых

В Эквадоре арестовали шестерых граждан Колумбии по подозрению в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом 11 августа сообщило агентство Associated Press.



Они были задержаны в столице страны Кито. Полицейские изъяли четыре дробовика, винтовку калибра 5,56 миллиметра, боеприпасы и три гранаты, а также автомобиль и мотоцикл.



Министр внутренних дел Эквадора Хуан Сапата назвал убийство "политическим преступлением террористического характера", направленным на саботаж президентских выборов 20 августа.



Не прибегая к деталям, он заявил, что арестованные связаны с организованной преступностью.



Напомним, 59-летний Вильявисенсио, известный своими выступлениями против наркокартелей и коррупции, был убит во время митинга в Кито 9 августа, менее чем за две недели до внеочередных президентских выборов.



Уходящий в отставку президент Эквадора Гильермо Лассо объявил трехдневный траур и чрезвычайное положение на 60 дней. По его словам, военные мобилизуются, чтобы обеспечить безопасность во время голосования.