



Убийство или ДТП? Восемь месяцев спустя подростки арестованы в Тель-Авиве



Лия Афалло, сестра-близнец Шалева Афалло, 15-летнего подростка, который погиб в Тель-Авиве около восьми месяцев назад, говорит, что она с самого начала знала, что он был убит. "Я с самого начала знала, что его специально вытолкнули на дорогу, за день до этого я поссорилась с тем, кто его толкнул его под колеса", - сказала она. "За день до аварии я подралась с мальчиком, который это сделал. Когда мы закончили драться, он сказал мне: "Вот увидишь, я убью твоего брата"".



Старшая сестра Шалева, Эден, рассказала, что после спора с мальчиком он позвонил Шалеву и попросил его спуститься на улицу, чтобы поговорить с ним: "Он толкнул его на дорогу, когда проезжала машина, и его сбили насмерть". "Очевидно, что это не падение на дороге, а убийство", - заявила она.



Талия сказала, что она была дома с Аденом, когда он был убит: "В момент происшествия мы с сестрой были дома и как раз в тот момент, когда он уходил. Ровно через пять минут после того, как он спустился вниз, брат толкнувшего крикнул нам из окна внизу: 'Эден! Талия! Спускайтесь. С ним произошел несчастный случай". Талия и Эден спустились вниз и нашли его без сознания. "Вся его голова была в крови, он не хотел идти с нами на контакт, его глаза были закрыты, а изо рта шла кровь и пена. Прямо как в фильме ужасов", - описала она.



Она также рассказала, что "когда мы прибыли на место аварии, я спросила, что случилось и кто это сделал. Там была девушка, это была ее машина, и она объяснила мне, что один из парней ехал без прав, и она указала на того, кто толкнул его и водителя". "Тот кто толкал живет здесь, в нашем районе, все его боялись", - сказала она.



Сестры говорят, что проснувшись сегодня утром, они увидели в СМИ, что полиция расследует подозрение, что это было убийство, а не несчастный случай. "С первого момента, когда мы поняли, что это не несчастный случай и что это было убийство. Видимо, через восемь месяцев проделали необходимую работу, и правда вышла наружу", - сказал Иден. "Сейчас ситуация сложная, но в тот момент мы также поняли, что боролись не зря, что справедливость восторжествовала. Хотя на это ушло много времени и пришлось воевать с полицией, и они то закрывали дело, то открывали его снова, главное, чтобы люди, убившие моего брата, понесли свое наказание”, добавила Талия.