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арест
13.06.2023 18:04 Алина Груднева

Убийство главаря бедуинской банды в Негеве: продлен арест подозреваемых

Окружной суд Беэр-Шевы удовлетворил апелляцию полиции о продлении срока содержания под стражей двух тайских рабочих, подозреваемых в убийстве.

По версии следствия, они причастны к убийству главаря бедуинской банды Атии Абу-Сабилы, которое было совершено 10 июня.

Жертва пыталась совершить ограбление в сельскохозяйственном районе недалеко от Офаким. Мужчину зарезали во время драки.

Изначально суд решил освободить подозреваемых, однако полиция подала апелляцию. В итоге, срок содержания двух тайцев под стажей продлили на два дня. Расследование продолжается.
 

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