



Убийство главаря бедуинской банды в Негеве: продлен арест подозреваемых

Окружной суд Беэр-Шевы удовлетворил апелляцию полиции о продлении срока содержания под стражей двух тайских рабочих, подозреваемых в убийстве.



По версии следствия, они причастны к убийству главаря бедуинской банды Атии Абу-Сабилы, которое было совершено 10 июня.



Жертва пыталась совершить ограбление в сельскохозяйственном районе недалеко от Офаким. Мужчину зарезали во время драки.



Изначально суд решил освободить подозреваемых, однако полиция подала апелляцию. В итоге, срок содержания двух тайцев под стажей продлили на два дня. Расследование продолжается.

