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Убийство гангстера в Холоне: продлен арест подозреваемых
28.06.2023 18:04 Алина Груднева

Убийство гангстера в Холоне: продлен арест подозреваемых

Окружной суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей троих из четырех подозреваемых в убийстве мужчины в Холоне, которое было совершено около двух месяцев назад.

Об этом сообщает Walla.

Кроме того, стартовали слушания по продлению срока содержания под стражей четвертого подозреваемого.

Речь идет об убийстве члена преступного клана Мосли по имени Лиор Гринберг. По версии следствия, убийцы приехали на мотороллере, выстрелили ему в голову в упор, после чего скрылись.


 

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