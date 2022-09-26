



Убийство Фахризаде: новый этап в расследовании

В Иране к уголовной ответственности привлечены 14 человек по подозрению в причастности к убийству ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Об этом сообщил главный прокурор Тегерана Али Салехи.

По его словам, эти лица обвиняются в "коррупции, шпионаже на Израиль, заговоре с целью поставить под угрозу безопасность Ирана и действиях против национальной безопасности".

Напомним, что Фахризаде был ранен в результате вооруженного нападения на его автомобиль в 60 км к северо-востоку от Тегерана. Он скончался больнице. Это случилось 27 ноября 2020 года. Иран обвиняет Израиль в том, что он стоит за убийством.