



Убийство Дугиной: ответственность взяла Национальная республиканская армия

В России объявилась некая "Национальная республиканская армия", которая взяла на себя ответственность за убийство дочери Александра Дугина - Дарьи Дугиной.



В "подпольной армии" заявили, что в ее состав входят "российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы".



Заявление группы было распространено в Telegram, сообщает ТСН.



"Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть. ", - говорится в заявлении НРА.



В НРА также заявили, что их целью является "уничтожение Путина".



"Мы объявляем чиновников Правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора - те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться.", - говорится в заявлении НРА.

