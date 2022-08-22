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Убийство Дугиной: ответственность взяла Национальная республиканская армия
22.08.2022 00:10 Ольга Белозерова

Убийство Дугиной: ответственность взяла Национальная республиканская армия

В России объявилась некая "Национальная республиканская армия", которая взяла на себя ответственность за убийство дочери Александра Дугина - Дарьи Дугиной. 

В "подпольной армии" заявили, что в ее состав входят "российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы".

Заявление группы было распространено в Telegram, сообщает ТСН.

"Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть.  ", - говорится в заявлении НРА.

В НРА также заявили, что их целью является "уничтожение Путина".

"Мы объявляем чиновников Правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора - те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться.", - говорится в заявлении НРА.
 

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